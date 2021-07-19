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«Интер» близок к подписанию Наитана Нандеса из «Кальяри»

00:26
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Полузащитник «Кальяри» Наитан Нандес может продолжить карьеру в «Интере», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство миланцев намерено на следующей неделе встретится с представителем 25-летнего уругвайца. «Интер» готов предложить аренду игрока с возможностью выкупа за 20-25 млн евро.

В минувшем сезоне Нандес провел 32 матча в серии А, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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