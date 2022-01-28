«Интер» арендует Кайседо у «Дженоа» до конца сезона

Нападающий «Дженоа» Фелипе Кайседо перейдет в «Интер» на правах аренды, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира. Соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона.

33-летний эквадорец имеет действующий контракт до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро. В этом сезоне Кайседо сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

Эквадорский нападающий с 2011 по 2014 год играл в России. Он провел 63 матча в составе «Локомотива», забил 15 голов и сделал 4 голевые передачи.