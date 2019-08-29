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«Интер» арендовал Санчеса у «Манчестер Юнайтед»

22:40
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«Интер» объявил об аренде нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса, сообщает пресс-служба миланцев. Соглашение с 30-летним чилийцем рассчитано до 30 июня 2020 года.

В прошлом сезоне Санчес провел 27 матчей за «МЮ» и забил два мяча при четырех голевых передачах. У него была самая высокая зарплата в команде — 391 тысяча фунтов в неделю.

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