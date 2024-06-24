Инсайдер Романо: «Эвертон» договорился об аренде форварда «Лидса» Харрисона

«Эвертон» арендует вингера «Лидса» Джека Харрисона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, текущий договор не включает возможность выкупа игрока, но в дальнейшем это станет возможным.

Сезон-2023/24 Харрисон провел в аренде в «Эвертоне», забив 4 мяча в 35 матчах.

Контракт 27-летнего англичанина с «Лидсом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.