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Сегодня, 15:55

Инсайдер Романо: «Барселона» договорилась о переходе Ольмо за 55 миллионов евро

Руслан Минаев
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Дани Ольмо.
Фото Global Look Press

«Барселона» достигла договоренности о переходе полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, устное соглашение было достигнуто после визита директора «Барсы» Деку в Лейпциг. Немецкий клуб получит за испанца 55 миллионов евро плюс 7 миллионов в качестве дополнительных выплат. Отмечается, что основную часть бонусов будет трудно получить. Ольмо подпишет шестилетний контракт — до июля 2030 года.

В прошлом сезоне 26-летний хавбек в 25 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2024 он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 встречах.

Футбол
ФК Барселона
ФК Лейпциг
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