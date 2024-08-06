Инсайдер Романо: «Барселона» договорилась о переходе Ольмо за 55 миллионов евро

«Барселона» достигла договоренности о переходе полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, устное соглашение было достигнуто после визита директора «Барсы» Деку в Лейпциг. Немецкий клуб получит за испанца 55 миллионов евро плюс 7 миллионов в качестве дополнительных выплат. Отмечается, что основную часть бонусов будет трудно получить. Ольмо подпишет шестилетний контракт — до июля 2030 года.

В прошлом сезоне 26-летний хавбек в 25 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2024 он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 встречах.