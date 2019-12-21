Иньеста может перейти в «Эстудиантес»

Бывший капитан «Барселоны» Андрес Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине. Как сообщает sport.es, полузащитник ведет переговоры с «Эстудиантесом». В Аргентину Иньесту зовет бывший защитник «Барселоны» Габриэль Милито, который сейчас тренирует «Эстудиантес». Ранее в этот клуб перешел другой экс-игрок «Барселоны» Хавьер Маскерано.

Напомним, что Иньеста покинул «Барселону» в 2018 году после 22 лет в каталонском клубе. Он перебрался в японский «Виссел Кобе».