Абаев: «Заявления у Сафонова после перехода в «ПСЖ» очень самоуверенные»

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев оценил перспективы российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Ему будет сложно выиграть конкуренцию у Доннаруммы в Париже. Уровень конкуренции будет абсолютно другой. Не такой, как в Российской премьер-лиге или «Краснодаре». Заявления у Матвея очень самоуверенные. Интересно посмотреть, чем это все закончится. Доннарумма — один из лучших вратарей в мире. На Евро он это доказал. С ним Сафонов априори не может быть голкипером номер один в Париже. Остается только пожелать удачи. Будем за Матвея болеть. Ему психологически будет сложно, там давление будет совершенно другое. Его игру будут рассматривать под микроскопом», — цитирует Legalbet Абаева.

14 июня «ПСЖ» объявил о подписании контракта с 25-летним игроком сроком на 5 лет. Французский клуб заплатил «Краснодару» за футболиста 20 миллионов евро.