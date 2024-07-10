Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 05:43

Абаев: «Заявления у Сафонова после перехода в «ПСЖ» очень самоуверенные»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев оценил перспективы российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Ему будет сложно выиграть конкуренцию у Доннаруммы в Париже. Уровень конкуренции будет абсолютно другой. Не такой, как в Российской премьер-лиге или «Краснодаре». Заявления у Матвея очень самоуверенные. Интересно посмотреть, чем это все закончится. Доннарумма — один из лучших вратарей в мире. На Евро он это доказал. С ним Сафонов априори не может быть голкипером номер один в Париже. Остается только пожелать удачи. Будем за Матвея болеть. Ему психологически будет сложно, там давление будет совершенно другое. Его игру будут рассматривать под микроскопом», — цитирует Legalbet Абаева.

14 июня «ПСЖ» объявил о подписании контракта с 25-летним игроком сроком на 5 лет. Французский клуб заплатил «Краснодару» за футболиста 20 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Илья Абаев
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро
Биография Алсу: карьера и личная жизнь российской певицы
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
КХЛ сделали независимой, а ЦСКА – свободным. Армейцы взрывают хоккейный рынок
Теннисист Медведев обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона
СМИ сообщили об обыске в доме экс-депутата Драганова по делу о неуплате налогов
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тошич: «В ЦСКА не зовут и из Казахстана нет предложений»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости