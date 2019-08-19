Икарди не перейдет в «Монако»

Жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара опровергла информацию о том, что форвард перейдет в «Монако». Французский клуб был готов предложить за 26-летнего аргентинца 60-65 миллионов евро плюс бонусы, сообщает TyC Sports.

«Он не прейдет в «Монако», — отрезала Ванда.

Ранее сообщалось, что на Икарди претендуют «Наполи» и «Ювентус».

В прошлом сезоне нападающий провел 37 матчей за «Интер», забил 17 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт форварда с «нерадзурри» действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает аргентинца в 80 миллионов евро.