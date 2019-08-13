Икарди может продолжить карьеру в "Монако"

"Монако" проявляет интерес к нападающему "Интера" Мауро Икарди, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, ссылаясь на Sky Sport. По информации источника, монегаски готовы приобрести у итальянской команды 26-летнего аргентинца.

Сам Икарди пока не рассматривает предложение "Монако", потому что ждет удовлетворения условий личного контракта с будущей командой.

В прошлом сезоне Икарди провел 37 матчей за "Интер", забил 17 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт форварда с "нерадзурри" действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает аргентинца в 80 миллионов евро.

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