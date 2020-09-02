Игуаин перейдет в клуб Бекхэма

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин продолжит карьеру в MLS. По информации TyC Sports, клуб «Интер Майами», владельцем которого является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, после подписания полузащитника туринцев Блеза Матюиди договорился с аргентинским форвардом о контракте до 2022 года. Осталось определить сроки его ухода из «Ювентуса».

Ранее стало известно, что главный тренер туринцев Андреа Пирло уже пообщался с 32-летним нападающим и сказал, что не рассчитывает на аргентинца. Контракт Игуаина с «Ювентусом» рассчитан до июля следующего года.

В минувшем сезоне серии А Игуаин провел 32 матча, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.