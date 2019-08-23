Игроки «Барселоны» возмущены тем, как Бартомеу ведет переговоры по Неймару

Футболисты «Барселоны» недовольны тем, как президент клуба Хосеп Мария Бартомеу ведет переговоры по возвращению Неймара. Как сообщает Marca, сам бразилец разговаривал с игроками каталонской команды и рассказал, что Бартомеу предложил за него только 140 миллионов евро — «ПСЖ» не принял такое предложение.

По данным источника, футболисты «Барселоны» опасаются, что медлительность и нежелание тратить большие деньги на Неймара могут привести к тому, что бразильца перехватит «Реал».