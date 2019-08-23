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Игроки «Барселоны» возмущены тем, как Бартомеу ведет переговоры по Неймару

10:37
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Футболисты «Барселоны» недовольны тем, как президент клуба Хосеп Мария Бартомеу ведет переговоры по возвращению Неймара. Как сообщает Marca, сам бразилец разговаривал с игроками каталонской команды и рассказал, что Бартомеу предложил за него только 140 миллионов евро — «ПСЖ» не принял такое предложение.

По данным источника, футболисты «Барселоны» опасаются, что медлительность и нежелание тратить большие деньги на Неймара могут привести к тому, что бразильца перехватит «Реал».

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