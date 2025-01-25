Игорь Колыванов: «Возможно, Личка видит Хлусевича игроком основы «Динамо»»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал возможный переход защитника «Спартака» Даниила Хлусевича.

«Динамо» нужен Хлусевич, раз клуб в нем заинтересован, — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова. — Последний год он мало выступал за «Спартак». Даниил еще молодой футболист, хочет играть. Возможно, Личка рассматривает Хлусевича, как игрока основного состава. Даса периодически совершает ошибки. Он больше бежит в атаку. В обороне не всегда аккуратно играет. Не сказал бы, что Хлусевич настоящий правый защитник. Чем-то они с Дасой похожи. Надо работать над игрой в обороне, но Даниила можно использовать на поле чуть выше».

Контракт Хлусевича со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.