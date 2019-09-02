Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Игбун стал игроком «Динамо»

17:22
Теги:

Нападающий «Уфы» Силвестр Игбун на правах аренды с правом последующего выкупа продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает официальный сайт уфимцев.

Игбун перешел в «Уфу» летом 2015 года из датского «Мидтьюлланна». В нынешнем сезоне 28-летний игрок принял участие в шести матчах российской премьер-лиги, в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил одну желтую карточку.

Всего за «Уфу» нигерийский футболист провел 119 матчей и забил 27 голов.

Последний день трансферного окна — Live «СЭ»!

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/component/k2/silvestr-igbun-ukhodit-v-arendu

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир