Игбун стал игроком «Динамо»

Нападающий «Уфы» Силвестр Игбун на правах аренды с правом последующего выкупа продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает официальный сайт уфимцев.

Игбун перешел в «Уфу» летом 2015 года из датского «Мидтьюлланна». В нынешнем сезоне 28-летний игрок принял участие в шести матчах российской премьер-лиги, в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил одну желтую карточку.

Всего за «Уфу» нигерийский футболист провел 119 матчей и забил 27 голов.

Сильвестр Игбун уходит в аренду



Нападающий Футбольного клуба «Уфа» Сильвестр Игбун на правах аренды с правом последующего выкупа продолжит карьеру в московском «Динамо»https://t.co/wb4KFtROgD pic.twitter.com/1e2dV74JPw — ФК УФА (@UfaFc) September 2, 2019

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