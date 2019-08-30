Игбун остается в «Уфе»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил «СЭ», что форвард Силвестр Игбун остается в клубе. Ранее появилась информация, что интерес к 28-летнему нигерийцу проявляет тульский «Арсенал», «Краснодар» и ЦСКА.

— В моем понимании, Игбун остается в нашем клубе, — сказал Газизов.

— Но в недавнем интервью футболист подчеркнул, что уже устал играть в «Уфе» и хочет сменить команду...

— Это его настроение. Я его понимаю. Но, думаю, мы утрясли эти вопросы. И если он уйдет, то только зимой.

— То есть, нет шансов, что форвард покинет «Уфу» сейчас?

— Сейчас мы не будем оголять свои тылы.

— Правда, что у вас были по нему предложения от тульского «Арсенала», «Краснодара», был интерес со стороны ЦСКА?

— Без комментариев. (Виталий Айрапетов)

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