Игало отказался от перехода в "Барселону"

Форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что отказался зимой от перехода из "Чанчунь Ятай" в "Барселону". 29-летний нигериец с 21 голом в прошлом сезоне стал вторым в списке лучших бомбардиров.

- Мой агент говорил со мной об арендном предложении из "Барселоны", - цитирует BBC Игало. - Клубу нужен был нападающий с опытом выступлений в Испании и тот, кто понимает испанский футбол. Предполагалось, что это будет шестимесячная аренда. Но мне не захотелось быть резервистом, с 21 голом в прошлом сезоне я заслуживаю лучшего, а не быть где-то игроком на время.