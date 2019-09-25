Ибрагимович может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может перейти в «Бока Хуниорс». Руководство аргентинского клуба заинтересовано в его приглашении с целью удержать свои позиции в клубе, сообщает AS. Выборы на должность президента «Боки» пройдут в конце года. В ближайшее время начнутся переговоры с агентом игрока Миной Райолой.

Контракт 37-летнего Ибрагимовича с «Гэлакси» рассчитан до декабря 2019 года. В 26 матчах на его счету 27 голов и 5 результативных передач.

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