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Ибрагимович может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс»

18:45
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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может перейти в «Бока Хуниорс». Руководство аргентинского клуба заинтересовано в его приглашении с целью удержать свои позиции в клубе, сообщает AS. Выборы на должность президента «Боки» пройдут в конце года. В ближайшее время начнутся переговоры с агентом игрока Миной Райолой.

Контракт 37-летнего Ибрагимовича с «Гэлакси» рассчитан до декабря 2019 года. В 26 матчах на его счету 27 голов и 5 результативных передач.

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