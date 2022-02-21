«Хьюстон Динамо» может приобрести Эрреру у «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера может продолжить карьеру в МЛС, сообщает MLSsoccer.com.

По сведениям источника, на 31-летнего мексиканца претендует «Хьюстон Динамо». В случае перехода хавбек может стать назначенным игроком, на которого не будет распространяться установленный потолок зарплат.

В текущем сезоне Эррера провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 млн евро.