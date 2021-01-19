Нападающий «Аякса» Клас-Ян Хюнтелар стал игроком «Шальке», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

37-летний голландец подписал контракт с «шахтерами» до конца нынешнего сезона. С 2010-го по 2017-й годы Хюнтелар уже играл в составе «Шальке», с которым выигрывал Кубок и Суперкубок Германии.

В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Хюнтелар провел 11 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал результативную передачу.