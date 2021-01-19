Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Хюнтелар стал игроком «Шальке»

20:39
Клас-Ян Хюнтелар. Фото ФК «Шальке».
Клас-Ян Хюнтелар. Фото ФК «Шальке».
Теги:

Нападающий «Аякса» Клас-Ян Хюнтелар стал игроком «Шальке», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

37-летний голландец подписал контракт с «шахтерами» до конца нынешнего сезона. С 2010-го по 2017-й годы Хюнтелар уже играл в составе «Шальке», с которым выигрывал Кубок и Суперкубок Германии.

В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Хюнтелар провел 11 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал результативную передачу.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир