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Кварацхелия — о переходе в «ПСЖ»: «Это мечта — быть здесь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями в связи с переходом в французский клуб.

«ПСЖ» объявил о переходе 23-летнего грузина в пятницу, 17 января. Сообщалось, что клуб заплатил за него «Наполи» 70 миллионов евро, не считая бонусы.

«Это мечта — быть здесь. Мне сказали очень много очень позитивных вещей о «ПСЖ». Я испытываю огромную гордость, присоединясь к этому великому клубу, и мне не терпится надеть свои новые цвета», — приводит слова Кварацхелии пресс-служба парижан.

Кварацхелия выступал за «Наполи» с 2022 года. Всего за итальянскую команду он сыграл 107 матчей, забил 30 голов и сделал 29 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро. С 2019 по 2022 год грузин выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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