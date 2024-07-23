Хуммельс близок к переходу в «Болонью»

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс близок к переходу в «Болонью», утверждает инсайдер Николо Скира.

Итальянский клуб почти согласовал контракт с 35-летним немцем сроком на один год, по которому футболист гарантированно заработает 2 миллиона евро и может получить еще 1 миллион евро в виде бонусов.

Хуммельс стал свободным агентом после завершения сезона-2023/24, до этого он выступал за дортмундскую «Боруссию» с июля 2019 года.

В сезоне-2023/24 футболист провел 40 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.