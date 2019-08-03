Хуанфран следом за Дани Алвесом стал игроком "Сан-Паулу"

Бывший защитник "Атлетико" Хуанфран стал игроком "Сан-Паулу", сообщает официальный Twitter бразильской команды. Контракт с 34-летним испанцем рассчитан до декабря 2020 года.

Напомним, на этой неделе в "Сан-Паулу" перешел экс-защитник "ПСЖ" Дани Алвес.

Хуанфран выступал за "Атлетико" с 2011 по 2019 год. Становился чемпионом Испании (2013/14) и дважды обладателем Кубка страны (2005/06, 2012/13). Выигрывал Лигу Европы в сезонах (2011/12, 2017/18).

Дани Алвес стал игроком "Сан-Паулу"