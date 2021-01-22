Защитник «Сокола» Андрей Хрипков стал игроком «Текстильщика», сообщает пресс-служба ивановского клуба.

Детали соглашения 30-летнего россиянина с новым клубом на данный момент неизвестны. Хрипков уже выступал за ивановскую команду и провел в ней 4 года (с 2010-го по 2014-й), сыграв 73 матча, в которых забил 3 мяча.

В нынешнем сезоне Олимп-ФНЛ Хрипков провел 14 матчей.