Гвардиола: «Желаю Грилишу всего наилучшего»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Ювентусом» (5:2) в матче 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира прокомментировал информацию об интересе «Баварии» к полузащитнику Джеку Грилишу.

29-летний англичанин не попал в список из 27 человек, которые отправились в США с «Манчестер Сити» на турнир.

«Я желаю ему всего наилучшего, но не знаю, что произойдет», — цитирует Independent Гвардиолу.

В сезоне-2024/25 Грилиш сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.