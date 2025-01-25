Гвардиола объяснил уход Уокера в «Милан»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал уход защитника Кайла Уокера в «Милан».

«Просто огромное спасибо за семь лет, которые он был с нами, и за количество трофеев, стабильность и готовность играть, он был важной фигурой. Я сказал ему лично и сказал перед командой, что желаем ему всего наилучшего, его семье, и на этом все», — цитирует CityXtra Гвардиолу.

Уокер играл за «Манчестер Сити» с 2017 года. 34-летний англичанин провел за команду 319 матчей, забил 6 мячей и сделал 23 голевые передачи.