Гвардиола — о возможном переходе Савиньо в «Тоттенхэм»: «Хочу, чтобы он остался, но желание игрока превыше всего»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Савиньо.

Ранее сообщалось, что в трансфере 21-летнего бразильца заинтересован «Тоттенхэм».

«Единственное, чего я хочу сегодня, — это то, чтобы Савиньо остался с нами до конца сезона и, надеюсь, на многие-многие годы.

Потому что в 21 год с его потенциалом, играя большое количество минут, он должен совершенствоваться в принятии решений, он выдающийся игрок. Но в конечном итоге, как всегда, желание игрока превыше всего. Затем должно быть достигнуто соглашение между клубами. Если мы не заключим соглашение, Савиньо останется здесь», — цитирует Гвардиолу City Xtra.

Савиньо выступает за «Манчестер Сити» с лета 2024 года. На его счету 48 матчей за английский клуб, в которых он забил 3 гола и сделал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.