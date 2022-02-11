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Сегодня, 18:13

Хорватский защитник Шевель перешел в «Акрон»

Евгений Петров
Корреспондент

«Акрон» арендовал у «Сараево» хорватского защитника Вицко Шевеля, сообщает официальный сайт клуба ФНЛ. Соглашение рассчитано до конца сезона.

21-летний футболист — воспитанник академии «Хайдука». С 2017 по 2021 год защитник сыграл 42 матча за вторую команду «Хайдука» (1 гол, 4 передачи) и три матча за основную команду.

«Знаком с Вицко еще со времен «Хайдука», где он был капитаном второй команды и привлекался к играм за основу. Он — настоящий профессионал, который может сыграть на нескольких позициях и отлично понимает тактику, по которой мы играем. Уверены, что он сразу принесет пользу команде», — сказал спортивный директор «Акрона» Крис Докерти.

В сезоне-2021/22 футболист присоединился к ФК «Сараево», за который провел пять матчей в премьер-лиге Боснии и один матч в кубке страны.

Источник: https://fcakron.ru/blog/2022/02/11/akron-arendoval-zashhitnika-viczko-shevelya/

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