Хонда попросил у «Ботафого» бронированный автомобиль

Экс-полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Бразилии. Как сообщает UOL, агент 33-летнего японца продолжает переговоры с «Ботафого». В частности, клуб согласился предоставить игроку бронированный автомобиль.

Ожидается, что стороны подпишут контракт, рассчитанный до конца 2020 года.

Последним клубом Хонды был голландский «Витесс». Его он пополнил уже по ходу текущего сезона на правах свободного агента, однако после первой части чемпионата покинул Голландии.