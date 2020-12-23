Хонда получил предложение от аутсайдера чемпионата Португалии

Полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда может продолжить карьеру в Португалии, сообщает A Bola.

По данным источника, предложение игроку сделал «Портимоненсе», который занимает последнее место в чемпионате. Переход может состояться в январе. Сам футболист колеблется между тем, чтобы продолжить карьеру в Бразилии или вернуться в Европу.

34-летний японец в текущем сезоне провел 27 матчей за «Ботафого» и забил три мяча. С 2010 по 2013 год он выступал за ЦСКА. В составе армейцев он выиграл чемпионат, Кубок (дважды) и Суперкубок России.