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Хонда получил предложение от аутсайдера чемпионата Португалии

Кейсуке Хонда. Фото A Bola.
Кейсуке Хонда. Фото A Bola.
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Полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда может продолжить карьеру в Португалии, сообщает A Bola.

По данным источника, предложение игроку сделал «Портимоненсе», который занимает последнее место в чемпионате. Переход может состояться в январе. Сам футболист колеблется между тем, чтобы продолжить карьеру в Бразилии или вернуться в Европу.

34-летний японец в текущем сезоне провел 27 матчей за «Ботафого» и забил три мяча. С 2010 по 2013 год он выступал за ЦСКА. В составе армейцев он выиграл чемпионат, Кубок (дважды) и Суперкубок России.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

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