Хонда получил предложение от аутсайдера чемпионата Португалии
Полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда может продолжить карьеру в Португалии, сообщает A Bola.
По данным источника, предложение игроку сделал «Портимоненсе», который занимает последнее место в чемпионате. Переход может состояться в январе. Сам футболист колеблется между тем, чтобы продолжить карьеру в Бразилии или вернуться в Европу.
34-летний японец в текущем сезоне провел 27 матчей за «Ботафого» и забил три мяча. С 2010 по 2013 год он выступал за ЦСКА. В составе армейцев он выиграл чемпионат, Кубок (дважды) и Суперкубок России.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
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