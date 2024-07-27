Хомуха считает, что среди новичков ЦСКА нет явных лидеров

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал летнюю трансферную кампанию армейцев.

«С моей точки зрения, среди новичков ЦСКА нет футболистов с явными лидерскими качествами. Но нельзя отрицать, что Круговой — это тот игрок, который способен закрыть у армейцев целую бровку. Он точно придется ко двору и будет приносить пользу команде. Но, в силу своей позиции, ему будет трудно быть лидером.

А по Койта сейчас в целом очень трудно что-то говорить. Еще не до конца понятно, в каком он находится состоянии. Насколько я знаю, у него была травма, и он долгое время не играл. Поэтому нужно хотя бы туров пять, чтобы понять его потенциал», — цитирует Хомуху Legalbet.

С начала лета 2024 года состав ЦСКА пополнили защитник Данил Круговой, полузащитник Рифат Жемалетдинов, а также нападающие Артем Шуманский (Белоруссия) и Секу Койта (Мали).

В 1-м туре РПЛ сезона-2024/25 московский клуб на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (0:0). Во 2-м туре ЦСКА сыграет в гостях против «Пари НН» 27 июля, начало матча — в 15:00.