Холанн выбирает между «Боруссией» и «МЮ»

Форвард «Зальцбурга» Эрлин Холанн хочет сменить клуб и рассматривает несколько вариантов, сообщает немецкое издание Bild.

По данным источника, футболист выбирает между дортмундской «Боруссией» и «Манчестер Юнайтед». Эти варианты он считает приоритетными. Им интересуются также «Лейпциг» и «Ювентус», но их предложения привлекают его в меньшей степени.

19-летний норвежец в текущем сезоне провел 22 матча за «Зальцбург» и забил 28 мячей при семи голевых передачах.