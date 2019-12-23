Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Холанн выбирает между «Боруссией» и «МЮ»

10:48
Теги:

Форвард «Зальцбурга» Эрлин Холанн хочет сменить клуб и рассматривает несколько вариантов, сообщает немецкое издание Bild.

По данным источника, футболист выбирает между дортмундской «Боруссией» и «Манчестер Юнайтед». Эти варианты он считает приоритетными. Им интересуются также «Лейпциг» и «Ювентус», но их предложения привлекают его в меньшей степени.

19-летний норвежец в текущем сезоне провел 22 матча за «Зальцбург» и забил 28 мячей при семи голевых передачах.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир