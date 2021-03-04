Холанн решил, где хочет продолжить карьеру

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн хочет перейти в «Реал» или «Манчестер Сити», сообщает Bild.

В игроке также заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Челси».

По данным источника, «Сити» видит в норвежце потенциальную замену Серхио Агуэро, срок контракта которого истекает летом. «Реал» рассматривает игрока, как долгосрочную замену Кариму Бензема.

Холанн решил покинуть «Боруссию», если команда не пробьется в Лигу чемпионов. В этом сезоне 20-летний нападающий в 18 матчах бундеслиги забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи.