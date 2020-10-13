Холанн остается главной трансферной целью «Реала»

Нападающий «Боруссии» Эрлин Холлан остается главной трансферной целью «Реала», сообщает Marca.

По данным источника, мадридцы давно уже давно следят за 20-летним норвежцем, однако пандемия коронавируса не позволила совершить сделку этм летом. К тому же, «Реал» попытается сбить цену за форварда, на данный момент испанцы не готовы платить более 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанн провел 3 матча, забил 4 мяча и отдал голевую передачу.