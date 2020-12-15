Холанн: «Никогда не заявлял о том, что был близок к переходу в «Ювентус»

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн прокомментировал слухи о том, что он мог перейти в «Ювентус».

«Многие говорят об этом, но я никогда не заявлял о том, что был близок к переходу в «Ювентус». Я в «Боруссии» всего один год и очень счастлив здесь», — приводит слова Холанда Football Italia.

В текущем сезоне 20-летний норвежец провел 14 матчей за «Боруссию», в которых забил 17 голов и сделал 3 результативные передачи.