Холанн хочет стать игроком «Манчестер Юнайтед». Сульшер летал в Австрию на переговоры

Форвард «Зальцбурга» Эрлинг Холанн в зимнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Англии, утверждает ESPN, ссылаясь на Daily Star. По информации СМИ, 19-летний норвежец дал понять, что хочет присоединиться к «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер летал в Австрию на переговоры с Холанном. Футболист был впечатлен тем, что норвежский специалист лично пообщался с ним.

Ранее сообщалось, что интерес к Холанну проявляли «Ювентус», дортмундская «Боруссия», «Лейпциг» и другие клубы.

В текущем сезоне Холанн провел 22 матча за «Зальцбург», забил 28 голов и отдал 7 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 30 миллионов евро.