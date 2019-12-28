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Холанн близок к переходу в «Ювентус»

11:10
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Форвард «Зальцбурга» Эрлин Холанн может стать игроком «Ювентуса», сообщают итальянские СМИ.

По данным Tuttosport, стороны существенно продвинулись в переговорах и близки к договоренности. Ведет дела норвежца известный агент Мино Райола, у которого хорошие отношения с «Юве» и большой опыт сотрудничества в прошлом. Ранее сообщалось, что игрока хотят приобрести «Манчестер Юнайтед», дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг».

19-летний футболист в текущем сезоне провел 22 матча за «Зальцбург» и забил 28 мячей при семи голевых передачах.

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