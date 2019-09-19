Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Холанд попал в сферу интересов «Барселоны»

17:53
Теги:

Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанд входит в сферу интересов «Барселоны». Каталонский клуб рассматривает вариант приобретения 19-летнего норвежца, сообщает El Mundo Deportivo.

Скауты каталонцев просматривала нападающего еще на чемпионате мира-2019 для игроков не старше 20 лет.

Холанд в дебютном матче Лиги чемпионов против «Генка» (6:2) оформил хет-трик.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир