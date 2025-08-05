Футбол
5 августа, 15:48

«Хоффенхайм» близок к подписанию экс-защитника «Вест Хэма» Цоуфала

Павел Лопатко

«Хоффенхайм» близок к подписанию контракта с защитником Владимиром Цоуфалом, который с 1 июля 2025 года является свободным агентом после истечения срока соглашения с «Вест Хэмом».

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что 32-летний чех сейчас находится в Зинсхайме на лечении.

В сезоне-2024/25 в 25 матчах Цоуфал не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 миллионов евро.

