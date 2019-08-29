«Хоффенхайм» арендовал Юргена Локадиа у «Брайтона»

Форвард «Брайтона» Юрген Локадиа перешел в «Хоффенхайм» на правах аренды, сообщает официальный сайт немецкого клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

25-летний голландец в текущем сезоне провел два матча за «Брайтон». В прошлом сезоне он провел 33 матча и забил три мяча при одной голевой передаче.

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