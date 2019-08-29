Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Хоффенхайм» арендовал Юргена Локадиа у «Брайтона»

15:49
Теги:

Форвард «Брайтона» Юрген Локадиа перешел в «Хоффенхайм» на правах аренды, сообщает официальный сайт немецкого клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

25-летний голландец в текущем сезоне провел два матча за «Брайтон». В прошлом сезоне он провел 33 матча и забил три мяча при одной голевой передаче.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир