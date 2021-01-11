«Химки» объявили о продлении контрактов с шестью футболистами

«Химки» в Twitter сообщили о продлении контрактов с шестью игроками перед вылетом на сборы в Турцию.

Свои соглашения с клубом продлили Дмитрий Тихий, Илья Лантратов, Егор Данилкин, Александр Филин, Илья Кухарчук и Александр Трошечкин.

«Желаем футболистам ярких матчей в составе красно-черных, успехов на поле и за его пределами!» — говорится в сообщении.

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 баллов.