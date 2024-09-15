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Сегодня, 10:15

«Химки» объявили о переходе воспитанника «Барселоны» Корредеры

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«Химки» объявили о подписании испанского полузащитника Алекса Корредеры.

Предыдущим клубом игрока был «Тенерифе». Сумма сделки составила 500 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.

«Добро пожаловать, Алекс! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды», — говорится в официальном Telegram-канале подмосковного клуба.

28-летний Корредера является воспитанником «Барселоны», в системе «сине-гранатовых» он находился с 2004-го по 2015-й год. Также полузащитник выступал за испанские «Депортиво Фабриль», «Бадахос» и «Мурсию», а также вторые команды «Альмерии» и «Валенсии».

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Источник: ФК «Химки»
РПЛ
ФК Химки
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