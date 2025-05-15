Хейсен в ближайшие сутки пройдет медобследование перед трансфером в «Реал»

Защитник «Борнмута» Дин Хейсен в ближайшее время должен пройти медобследование перед трансфером в «Реал», сообщает журналист Марк МакАдам.

По информации источника, медосмотр 20-летнего испанца состоится в течение 24 часов, после чего футболист хочет принять участие в двух последних матчах «Борнмута» в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Реал» может в ближайшее время объявить о трансфере защитника. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 42 миллиона евро.

В этом сезоне Хейсен сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу. Ранее он выступал также за «Рому» и «Ювентус». В марте 2025 года футболист впервые был вызван в сборную Испании.