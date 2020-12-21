«Хетафе» хочет арендовать Аленью у «Барселоны»
20:57
Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья может уйти в аренду в зимнее трансферное окно, сообщает El Mundo Deportivo.
По данным источника, «Барса» позволит игроку перейти на временной основе до конца сезона. Указано, что его хочет подписать «Хетафе». В прошлом сезоне его также зимой арендовал «Бетис».
22-летний испанец в текущем сезоне провел пять матчей за «Барселону» во всех турнирах.
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