«Хетафе» хочет арендовать Аленью у «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья может уйти в аренду в зимнее трансферное окно, сообщает El Mundo Deportivo.

По данным источника, «Барса» позволит игроку перейти на временной основе до конца сезона. Указано, что его хочет подписать «Хетафе». В прошлом сезоне его также зимой арендовал «Бетис».

22-летний испанец в текущем сезоне провел пять матчей за «Барселону» во всех турнирах.