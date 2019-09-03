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«Херенвен» арендовал Халиловича у «Милана»

11:44
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Полузащитник «Милана» Ален Халилович перешел в «Херенвен» на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

23-летний хорват в прошлом сезоне провел три матча за «Милан» и еще 14 игр на правах аренды за «Стандард».

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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