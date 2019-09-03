«Херенвен» арендовал Халиловича у «Милана»
11:44
Полузащитник «Милана» Ален Халилович перешел в «Херенвен» на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
?? Dobrodo?li, @AlenHalilovic!#WolkomAlen #EenmetHeerenveenhttps://t.co/KkMOw3YGOI— sc Heerenveen (@scHeerenveen) September 2, 2019
23-летний хорват в прошлом сезоне провел три матча за «Милан» и еще 14 игр на правах аренды за «Стандард».
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