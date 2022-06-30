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Сегодня, 06:03

Хенесс ничего не знает о новом предложении «Барселоны» по Левандовски

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал возможный переход Роберта Левандовски в «Барселону» этим летом.

«Я ничего не знаю о новом предложении. Судя по тому, как обстоят дела в Мюнхене, «Барселона» может отказаться от дальнейших предложений», — цитирует Kicker Хенесса.

Ранее стало известно, что в ближайшие вреся «Барселона» объявит о трансфере игрока сборной Польши.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 46 мячей в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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