Хедира может продолжить карьеру в Турции или МЛС

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира может покинуть клуб. Новый главный тренер Маурицио Сарри не заинтересован в его услугах, сообщает Sky Sports. "Фенербахче" намерен пригласить хавбека, но игрок не считает чемпионат Турции привлекательным. Не исключается вариант, что он продолжит карьеру в МЛС.

В прошедшем сезоне Хедира провел 17 матчей за "Ювентус", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. У 31-летнего немецкого футболиста ранее проявился нерегулярный пульс, что послужило причиной его отстранения от игры. Хедира прошел углубленное медобследование, которое выявило у него аритмию. Игрок перенес операцию на сердце.

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