Хедира может продолжить карьеру в чемпионшипе

Полузащитник «Ювентуса» Сам Хедира в зимнее трансферное окно может может перебраться в чемпионшип, сообщает Calcio Mercato.

По данным источника, 33-летний немец рассматривает любые варианты продолжения карьеры, один из которых — из чемпионшипа. Ранее в слугах полузащитника был заинтересован «Эвертон».

В сезоне-2020/21 Хедира ни разу не появлялся в составе «Ювентуса». Стороны могут расторгнуть контракт в январе, и тогда хавбек подпишется с новым клубом на правах свободного агента.