Хедира может покинуть «Ювентус» в январе

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира, возможно, уйдет из команды в зимнее трансферное окно, сообщает Bild.

33-летний немец не входит в планы главного тренера «Юве» Андреа Пирло. В текущем сезоне он ни разу не вышел на поле и даже не попал в заявку на матч. По данным источника, футболист думает о том, чтобы уйти из команды в январе.

Ранее «Юве» предлагал игроку расторжение контракта по соглашению сторон, но он отказывался. Bild указывает, что футболист вряд ли продолжит карьеру за пределами Европы. Сalciomercato ранее сообщал, что игрок отказался от предложения «Спартака».

В прошедшем сезоне Хедира провел 18 матчей за «Юве» и сделал один результативный пас.