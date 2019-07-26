Хедира может покинуть "Ювентус", на него претендуют "Арсенал", "Валенсия" и "Фиорентина"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира, возможно, покинет клуб, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что интерес к игроку проявляют "Арсенал", "Валенсия" и "Фиорентина". Игрок взял несколько дней на размышления и в ближайшее время должен определиться с будущим.

32-летний немец в прошлом сезоне провел 17 матчей за "Юве" и забил два мяча. Его контракт истекает летом 2021 года, соглашение предусматривает опцию продления еще на год.

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