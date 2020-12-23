«Хайдук» арендовал у «Астон Виллы» вратаря сборной Хорватии Калинича

Вратарь сборной Хорватии Ловре Калинич перешел из «Астон Виллы» в «Хайдук», сообщает пресс-служба хорватского клуба.

«Хайдук» взял 30-летнего голкипера в аренду до 30 июя 2021 года.

Калинич в нынешнем сезоне не провел ни одного матча за «Астон Виллу». В «Хайдуке» он занимался с 10 лет, начал профессиональную карьеру в 2009 году и выступал до 2016 года. Ему принадлежит клубный рекорд по продолжительности сухой серии в чемпионате Хорватии: 775 минут.

Калинич был в составе сборной Хорватии на ЧМ-2018, где команда взяла серебро.