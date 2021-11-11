Хави хочет, чтобы «Барса» подписала Феррана Торреса и Ольмо
Главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы в зимнее трансферное окно каталонский клуб приобрел полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, полузащитник может быть подписан на правах аренды с обязательным правом выкупа.
Также Хави заинтересован в подписании контракта с нападающим «Манчестер Сити» Ферраном Торресом.
В нынешнем сезоне 23-летний Ольмо провел шесть матчей и отдал одну результативную передачу. 21-летний Торрес забил три мяча и отдал одну передачу в семи встречах.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211111/1001711477/dani-olmo-ferran-torres-agenda-xavi.html
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Почему у Хави такие запросы словно у Борсы на тренсферы веделено 150 миллионов и она легко купит кого надо , либо у Лапорты нефть зарыта на заднем дворе дома и он такой скрытый шейх от всех, который обладает милилардами, либо ХАви не читает новости про финансовую ситуацию в клубе , что там убыток в 450 лямов за прошлый год только был.
11.11.2021