Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Хави хочет, чтобы «Барса» подписала Феррана Торреса и Ольмо

20:39
Теги:

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы в зимнее трансферное окно каталонский клуб приобрел полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, полузащитник может быть подписан на правах аренды с обязательным правом выкупа.

Также Хави заинтересован в подписании контракта с нападающим «Манчестер Сити» Ферраном Торресом.

В нынешнем сезоне 23-летний Ольмо провел шесть матчей и отдал одну результативную передачу. 21-летний Торрес забил три мяча и отдал одну передачу в семи встречах.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211111/1001711477/dani-olmo-ferran-torres-agenda-xavi.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также
Чай: польза и вред для здоровья. Сколько пить в день?
Американские врачи назвали новый фактор риска смерти при COVID-19
1


  • Berkut-7

    Почему у Хави такие запросы словно у Борсы на тренсферы веделено 150 миллионов и она легко купит кого надо , либо у Лапорты нефть зарыта на заднем дворе дома и он такой скрытый шейх от всех, который обладает милилардами, либо ХАви не читает новости про финансовую ситуацию в клубе , что там убыток в 450 лямов за прошлый год только был.

    11.11.2021