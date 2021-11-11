Хави хочет, чтобы «Барса» подписала Феррана Торреса и Ольмо

Berkut-7

Почему у Хави такие запросы словно у Борсы на тренсферы веделено 150 миллионов и она легко купит кого надо , либо у Лапорты нефть зарыта на заднем дворе дома и он такой скрытый шейх от всех, который обладает милилардами, либо ХАви не читает новости про финансовую ситуацию в клубе , что там убыток в 450 лямов за прошлый год только был.

11.11.2021